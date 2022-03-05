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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.