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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.
    • AA
    • 05.03.2022 - 07:47
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

    ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYINLAYACAK

    Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.

    SON TARİH 10 MART

    Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alacak #1


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