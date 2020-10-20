AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ koronavirüse yakalandı
- AA
- 20.10.2020 - 09:26
- Güncelleme : 20.10.2020 - 09:26
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.
"SÜRECİ EVDE GEÇİRİYORUM"
Burada yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
HAMZA DAĞ KİMDİR
Manisa'nın Demirci ilçesinde 1 Mart 1980'de dünyaya gelen Hamza Dağ, 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.
Dağ, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'ndaki siyasi hayatını Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı olarak sürdüren Dağ, 2008'de İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.
Hamza Dağ, 24., 25. 26. ve 27. dönemlerde İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev aldı.
Meclis'te İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
2017'de partisinin AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.