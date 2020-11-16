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    AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, koronavirüse yakalandı

    Eşi ile birlikte karantinada olduklarını duyuran Çakır, tedavilerine devam edildiğini, dua beklediklerini söyledi.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 12:50
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 13:07
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    AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, koronavirüse yakalandı

    AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eşi ile kendisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Evinde tedavisi süren Çakır, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz koronavirüs test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor.” dedi.

    “DUALARINIZI BEKLERİM”

    Çakır, dua isteyerek “Rabbim tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin, inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim.” açıklamasını yaptı.

    AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, koronavirüse yakalandı #1

    AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, koronavirüse yakalandı #2

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