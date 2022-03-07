AK Parti MYK bugün toplanıyor
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgedeki son durum ve Ankara'nın diplomasi trafiği ele alınacak.
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 06:56
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan AK Parti MYK'nın gündemi yoğun.
Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları ele alınacak.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET GÖRÜŞÜLECEK
Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek. Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET UYGULAYANLARA YÖNELİK TEDBİRLERE İLİŞKİN TEKLİF ELE ALINACAK
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirlere ilişkin teklifin de Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması planlanıyor.
EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE KONULARI GÜNDEME GELECEK
Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin detayların da AK Parti MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.