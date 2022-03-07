Euro
15.52
-0.33%
Dolar
14.25
0.23%
Altın
911.31
1.34%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
552.250
-2.49%
BTXN Coin
38.20
0.26%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C
    AK Parti MYK bugün toplanıyor

    AK Parti MYK bugün toplanıyor

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgedeki son durum ve Ankara'nın diplomasi trafiği ele alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 06:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan AK Parti MYK'nın gündemi yoğun.

    Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları ele alınacak.

    KADINA YÖNELİK ŞİDDET GÖRÜŞÜLECEK

    Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek. Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.

    AK Parti MYK bugün toplanıyor #1

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET UYGULAYANLARA YÖNELİK TEDBİRLERE İLİŞKİN TEKLİF ELE ALINACAK

    Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirlere ilişkin teklifin de Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması planlanıyor.

    AK Parti MYK bugün toplanıyor #2

    EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE KONULARI GÜNDEME GELECEK

    Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin detayların da AK Parti MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

    AK Parti MYK bugün toplanıyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Kazanmak Kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Kazanmak Kolay

    Oscar Ödülleri'nde bir ilk: Seyirci oylaması yapıldı
    Dünya

    Oscar Ödülleri'nde bir ilk: Seyirci oylaması yapıldı

    İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü
    Futbol

    İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü

    Görüş Bildir