AK Parti'den yeni kanun teklifi

Bugün AK Parti tarafından sunulacak yeni kanun teklifi ile ilgili detaylar belli oldu.

TBMM'de gündem yeni kanun teklifi...

AK Parti, sigaradan, gıda düzenlemesine, hobi bahçelerinden baro düzenlemesine kadar 34 maddelik yeni kanun teklifi hazırladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, TBMM'de yeni kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SİGARA FİRMALARI"

Amacımız illegal satışın önüne geçmek.

Türkiye'de üretim yapan sigara fabrikaları, firmaları var. Tütünün belli kısmını Türkiye'den bir kısmını yurtdışından getirmekteler. Bu anlamda bir düzenleme yapıyoruz. Sigara fabrikaları kullandıkları tütünün yüzde 30'unu Türkiye'de üretim zorululuğu, Türkiye'den temin etme zorunluluğu getiriyoruz.

"GIDADA HİLE DÜZENLEMESİ"

Tarım arazisine izinsiz yapıya büyük ceza yolda.

Amacımız tarım arazilerinin korunmasını sağlamak.

Taklit ve tağşiş ile ilgili cezaları artırıyoruz.

Yeni düzenlemeyle birlikte ceza miktarı 50 binden 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek.

HOBİ BAHÇELERİ

Herhangi bir hukuki tarafı yok. Ceza vardı, bu cezayı ağırlaştırıyoruz. Cezayı kestikten sonra 2 ay bir süre veriyoruz, burayı düzeltin, tarım toprağını tekrar kazandırın diyoruz. Bunu yapmaları halinde 3 kat ceza uygulanmayacak ve yıkım işlemi ilgililer tarafından gerçekleştirilmeyecek. Bunu yapmamaları halinde hem ceza 3 kat ceza artırılarak uygulanacak hem de belediyeler, il özel idareler devreye girmek suretiyle yıkılacaktır.

"BAROLARLA İLGİLİ DÜZENLEME"

Kanun teklifi son aşamada. İçerik açıklanacak.