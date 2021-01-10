AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Milletvekili Emin Akbaşoğlu, gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

"DOĞRULUK VE TARAFSIZLIKTAN ÖDÜN VERMEDEN..."

Gazetecilerin gününü tebrik eden Akbaşoğlu "Hakikate ulaşmamız için kendisinden ve ailesinden feragat ederek gece gündüz demeden çalışan, doğruluk ve tarafsızlıktan ödün vermeden milli hassasiyetleri gözeterek doğru bilgiyi kamuoyuna aktaran değerli basın mensuplarımızın #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ederim." ifadelerine yer verdi.