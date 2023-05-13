AK Partili belediyeden çalışanlara rekor zam

İHA

2022 yılında asgari ücrete gelen düzeltme sonrası Yunusemre Belediyesi’nde gerçekleştirilen rekor zammın ardından 2023 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri neticesi belirlenen ücreti Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi açıkladı.

Yunusemre Belediyesi Şantiyesi’nde Hizmet-İş Sendikası’nın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda başkan müjdeyi verdi.

Gereken bütün çalışmaların yapılıp hizmeti aksatmayacak bütçe dengesi gözetilerek bütün şartların zorlandığını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, şunları söyledi:

Sözleşme dönemimiz geldi. Yetkililer görüştüler. Bütün bütçe incelendi. Daha önce de güzel bir zam yapmıştık. Yine yola ‘Allah bizi mahcup etmesin’ diyerek çıktık. Arkadaşlarımız çok çalıştılar. Dün temsilci arkadaşlarımızla bir daha görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları çok net. İşçi kardeşlerimizi mağdur etmeyecek rakamlara çıkmamızı söyledi. Onun da selamlarını sizlere iletiyorum.



Bu şartlar altında çalışmamızı tamamladık. Rakam belirlendiğinde ben ilgili başkan yardımcıma iyice etüt edilmesi gerektiğini söyledim. İşçi kardeşlerimize mahcup olmayalım dedim. Arkadaşlarım da bana Allah’ın izniyle mahcup olmayacağımızı söyledi. İşçi kardeşlerimizin ve ailelerinin rızıklarını düşünüyoruz. Çünkü niyetimiz hayır. Allah da yardım eder. İşçi kardeşlerimize yüksek bir zammı açıklamak hem bizim hem Cumhurbaşkanımızın isteğidir. Bine yakın personelimize biz bunu ödeyecek bütçeyi buluruz.



1 Temmuz’dan itibaren yansıyacak. Malum asgari ücret üzerinde de bir çalışma sürüyor. Bu bizi artık bağlamıyor. Bizim işimiz işçi kardeşlerimizin emeğinin hakkını vermek. 1 Temmuz’dan itibaren işçimizin eline en düşük 17 Bin TL net maaş geçecek. Yatsı namazında ve sabah namazında ‘Allah’ım bizi mahcup etmesin’ diye dua ettim. Bütün şartlarımızı zorladık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yollarda beraber yürümeye devam edeceğiz. Allah bizi sizden, sizi bizden ayırmasın. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin başında. Yola devam ediyoruz inşallah.