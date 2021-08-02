AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in yangınzedelere yönelik açıklamaları tepkilere neden oldu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken devlet tüm imkanlarını seferber etti ve yangınlarda zarar gören vatandaşlarına yardım eli uzattı.

ERDOĞAN'IN TAM DESTEK SÖZÜ VATANDAŞLARI RAHATLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar bölgeye gitti, yangında zarar gören vatandaşlara her türlü desteğin sağlanacağının sözünü verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam destek sözünün ardından vatandaşların içi rahatladı.

AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yaptığı açıklamayla tartışmaların fitilini ateşledi.

"EVİ ESKİ OLANLAR, 'KEŞKE BİZİM DE EVİMİZ YANSAYDI' DİYECEKLER"

Verilecek desteklerden bahsederken alaycı bir tavır sergileyen Özeren, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" dedi.

AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı'ndan yangın mağdurları hakkında tepki çeken sözler-Video