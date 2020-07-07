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    Akar'dan, İtalyan mevkidaşı Guerini'ye resmi karşılama

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Guerini ile heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.
    • AA
    • 07.07.2020 - 16:55
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    Akar'dan, İtalyan mevkidaşı Guerini'ye resmi karşılama #1

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında başkente gelen Guerini'yi, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

    Tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Guerini'nin, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki Bakan baş başa görüşmeye geçti.

    AKAR-GUERINI GÖRÜŞMESİ

    Görüşmenin ardından Akar ve Guerini'nin heyetlerarası toplantıya başkanlık etmesi, sonrasında ise açıklama yapması bekleniyor.

    Akar'dan, İtalyan mevkidaşı Guerini'ye resmi karşılama #2

    Akar'dan, İtalyan mevkidaşı Guerini'ye resmi karşılama #3

    Akar'dan, İtalyan mevkidaşı Guerini'ye resmi karşılama #4

    Akar'dan, İtalyan mevkidaşı Guerini'ye resmi karşılama #5

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