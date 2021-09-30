Açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin isim tabelası asıldı.

Kültür merkezinin girişine konulan yazı, tartışmaları sona erdirdi.

'AKM'NİN İSMİ DEĞİŞECEK' DİYORLARDI

Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti.

Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi.

'ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ' İSMİ BİNAYA ASILDI

İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.

AKM'nin isim tabelası asıldı VİDEO















