AKOM, İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok kent için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de pazar günü İstanbul'da serin ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve çevre iller için üst üste sağanak uyarıları geldi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara Bölgesi (Çanakkale hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kars ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ayrıca, Akdeniz kıyılarında rüzgarın güney ve batı yönlerinden zaman zaman 40-60 km/s hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve batılı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmeler göre yağışların yarın öğle saatlerinde (15/09/2024) Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada, kent genelinde bugün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bilgisi verildi.

Uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)