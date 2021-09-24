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    Aksaray’a şehit ateşi düştü

    Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi’nde üzerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralanan Aksaraylı Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 21:20
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    Aksaray’a şehit ateşi düştü

    3 yıllık askeri personel olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23), Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı emrinde iken Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında yaklaşık 2 yıl önce Irak’ın kuzeyindeki Tepe Üs Bölgesi’ne gönderildi.

    YARALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT DÜŞTÜ

    2 yıldır burada görev yapan Uzman Çavuş Faruk Eser 2 bin 4 rakımlı Tepe Üs Bölgesinde ağaç mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarında ağaç temizleme faaliyetine katıldı. Faaliyet esnasında büyük bir ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Faruk Eser kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

    ACI HABER AİLESİNE BİLDİRİLDİ

    Şehidin acı haberi Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde baba evine verildi. Şehidi babası Nuh Eser (56) ve annesi Havva Eser (49) acı haberin ardından fenalaşırken, baba evine Türk bayrağı asıldı.

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    ŞEHİDİN CENAZESİ TÖRENİ YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser’in Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı emrinde iken Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında yaklaşık 2 yıl önce Irak’ın kuzeyindeki Tepe Üs Bölgesine gönderildiği, 2 kardeşi olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit cenazesinin yarın geleceği ve beldedeki meydanda öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedileceği öngörülüyor.

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