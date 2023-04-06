Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu Boş arazide 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde meydana geldi.

DHA

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi Yeşiltömek köyü yakınlarındaki boş arazide yer altı suları çekildi.

Toprağın çökmesiyle de 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

"İnşallah üzücü olaylar yaşanmaz"

Eskil ilçesine giderken obruğu fark eden çiftçi, durup inceleme yaptı.

Çiftçi Ahmet Doyduk, “Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa Tuz Gölü havzasındaki köyümüzde de gördük. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu söyleniyor. İnşallah üzücü olaylar yaşanmaz.” dedi.

Obruk nasıl oluşuyor?

Yer altında kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik yer şekline obruk deniliyor.

Obrukların çoğu iki şekilde oluşuyor:

İlk olarak alttaki eriyebilen kayaçlar topraktan sızan sularla çözünüyor ve kayaç içinde bulunan doğal boşluklar genişliyor.

Genişlemeyi, üzerlerinde bulunan toprak dolduruyor.

Nüfusun fazla olduğu yerlerde tehlikeli...

Yer altı suyu kayacı çözmeye devam ettikçe toprak ortadan kalkıyor ve geride yamaç eğimi düşük, derinliği fazla olmayan çöküntüler bırakıyor.

Komşu obruklar birleştiğinde ise çözünme vadileri denilen daha büyük, düzensiz, kapalı bir çöküntüler ağı oluşturuyor.

İkincisi ise obruklar bir mağara tavanının çökmesi sonucu dik kenarlı bir krater şeklinde oluşabiliyor.

Bu yolla oluşan obrukların özellikle nüfusun fazla olduğu bölgelerde tehlike yaratabileceği belirtiliyor.