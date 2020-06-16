Oyun oynarken apartmanın korkuluk demirine eli saplanan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, elindeki demirle hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'ın Fatih Mahallesi'nde, arkadaşları ile oyun oynayan 9 yaşındakş Ş.S., bahçe duvarının üzerinde bulunan korkuluk demirlerine tutunarak duvar üzerine çıktı.

DENGESİNİ KAYBETTİ, ELİ DEMİRE SAPLANDI

Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, düşmemek için korkuluk demirini tutmak isterken eli demire saplandı.

Çocuğun acılar içinde ağlaması üzerine olayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğa müdahale etti.

Aksaray'da 9 yaşındaki çocuğun eline demir saplandı

ELİNDEKİ DEMİRLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı çocuk elinin saplandığı demir parçasının kesilmesinin ardından, elindeki demirle Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk burada tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri çocuğun elindeki demiri çıkarttı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.