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    Aksaray'da akıma kapılıp ölen öğretmene veda

    Aksaray'da arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılarak yaşamını yitiren elektrik- elektronik teknolojisi öğretmeni Yusuf Kaş, toprağa verildi.
    • 20.10.2022 - 18:26
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    Aksaray'da akıma kapılıp ölen öğretmene veda

    Dün saat 17.10 sıralarında Aksaray'ın Yeşilova beldesinde bir tarlada meydana gelen olayda, Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli elektrik- elektronik teknolojisi öğretmeni Yusuf Kaş, okul çıkışı Yeşilova beldesine gitti.

    Burada, bir tarlada çıktığı elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen Kaş, akıma kapılıp zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre 4 çocuk babası Kaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Toprağa verildi

    Yusuf Kaş'ın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve mesai arkadaşları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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