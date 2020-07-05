Aksaray'da ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Aksaray'da oyun parkında ayağı spor aletine sıkışan 2 yaşındaki Ali Rıza Sönmez, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Saat 19.30 sıralarında Aksaray Kılıçaslan Mahallesi'ndeki Kılıçaslan Parkı’nda bulunan oyun alanındaki spor aletiyle oynayan Afganistan uyruklu Ali Rıza Sönmez’ın sol bacağı demirlerin arasına sıkıştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Gözyaşlarına boğulan çocuğu görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaydırağın demir korkuluklarını ayırarak küçük çocuğu kurtardı.

ANNESİ YANINDAN AYRILMADI

Annesi ise ağlayan çocuğunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Bacağı sıkıştığı yerden kurtarılan Ali Rıza'nın durumunun iyi olduğu bilidirldi.