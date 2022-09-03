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    Aksaray'da çakarlı araç kullanan şahıs: Ben vatan haini miyim

    Aksaray'da çakarlı araçla yakalanan şahıs polislere, "Ben sanki vatan haini miyim?" dedi. Şahsa bin 823 TL para cezası kesildi.
    • 03.09.2022 - 00:18
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    Aksaray'da çakarlı araç kullanan şahıs: Ben vatan haini miyim

    Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki noktada denetim yaptı.

    Uygulama esnasında noktaya yaklaşan bir minibüste çakar olduğunu fark eden polis “Dur” ihtarında bulunurken, polisi gören sürücü çakar lambalarını kapattı.

    "Çakar lamba" yok dedi

    51 KC 855 plakalı kamyonetin sürücüsü polis ekiplerince durduruldu. Araç sürücüsü Ö.T. (35) polis ekiplerine ilk olarak çakar lamba olmadığını söyledi.

    Aksaray'da çakarlı araç kullanan şahıs: Ben vatan haini miyim - Video

    Aksaray da çakarlı araç kullanan şahıs: Ben vatan haini miyim #1

    Araç içinde düzenek bulundu

    Daha sonra araç içerisinde yapılan aramada çakmaklığa takılı elektronik düzeneği fark eden bekçiler çakar lambayı yakarak buldu. Sürücü, çakar lambanın bulunmasının ardından bu kez polis ekiplerine ilginç savunmada bulundu.

    Aksaray da çakarlı araç kullanan şahıs: Ben vatan haini miyim #2

    "Sanki ben vatan hainiyim"

    İHA'nın haberine göre, polislere, "Öyle bir diyorsunuz ki sanki ben vatan hainiyim. Sende benim yerimde olsan aynıyı söyleyebilirsin. Sende olsan söyleyebilirsin. Abartıyorsunuz. Haklısınız dedim kabul ettim o anki psikoloji ya" dedi.

    Çakarlı lambası sökülen sürücüye çakarlı araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulandı. Araç denetimler çerçevesinde incelendikten sonra gönderildi.

    Aksaray da çakarlı araç kullanan şahıs: Ben vatan haini miyim #3

    Aksaray da çakarlı araç kullanan şahıs: Ben vatan haini miyim #4


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