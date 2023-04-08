Aksaray'da cezaevi firarisinin yakınları ile ekipler arasında arbede: 2 polis yaralı
DHA

Aksaray'da yaşanılan olayda, 2 memuru yaralandı..

Saat 16.30 sıralarında Hasas Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden, 16 yıl hapis cezası ve birçok suç kaydı bulunan Muhammed Durmaz’ın yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin saklandığı evi belirleyen ekipler, düzenlediği operasyon ile Muhammed Durmaz'ı gözaltına almak isterken yakınları ile arbede yaşadı.

Arbedede polis memurları Hakan Erkol (52) ile İlker İlkay (38) hafif şekilde yaralandı.

Kaçmak isterken gözaltına alındı

Kaçmak isteyen Muhammed Durmaz polis ekiplerince yakalanırken, olay yerine gelen takviye ekiplerce gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Durmaz emniyet müdürlüğüne götürülürken, hafif 2 polis memuru ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi.

Cezaevi firarisinin yakınları ile ekipler arasında arbede çıktı, 2 polis yaralandı #2
Cezaevi firarisinin yakınları ile ekipler arasında arbede çıktı, 2 polis yaralandı #3