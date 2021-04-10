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Aksaray'da çocukları karantinada olan kadın işe giderken yakalandı

Aksaray'da çocukları karantinada olan kadın işe giderken yakalandı

Aksaray'da çocukları koronavirüs olan ve kendisi de "riskli" olarak izlenimi devam eden karantinadaki kadın sürücü işe giderken polise yakalandı.