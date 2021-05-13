Aksaray'da darp ettiği sevgilisini zorla kaçırırken yakalandı

Aksaray'da darp ettiği sevgilisini zorla aracına bindirip kaçırırken yakalanan kişi, polise zor anlar yaşattı.

Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana gelen olayda, Sebahattin K. (29) tartıştığı ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Rabia Y.’yi (26) zorla aracına bindirerek kaçırmak istedi.

KADIN ÇIĞLIK ATINCA EKİPLER YAKALADI

Araca binmek istemeyen kadın çığlık atarak çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, çığlıkları duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine yakın olan tüm ekipler bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden trafik ve asayiş ekipleri şahsı 68 BE 037 plakalı otomobiliyle birlikte kıskıvrak yakaladı.

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Sebahattin K. isimli şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri şahsın direnmesi üzerine zorluk çekerken, polis aracına bindirilmek istenen şahıs kendisini tutan polis memuruna “Arabayı kırar bak, kardı arabamı” diye diğer polis memurlarını şikayet etti.

"ARABANIN ARKASINDAN CD'Mİ ALACAĞIM, SİZE SUNACAĞIM BU GECE"

“Arabanın arkasından CD’mi alacağım. Size CD sunacağım bu gece” diyerek aracına doğru zorla gitmeye çalışan şahıs bir an polis memurunun elinden kurtulup görevli polis memurlarına küfrederek yola fırladı. Bu esnada yoldan geçen bir kamyonet şahsı fark edip ani firenle son anda olası bir kazaya engel olurken, aracına binmek isteyen şahıs, polis memurlarına, “Çekil lan, arabayı kırıyor lan. Kırdın mı arabayı?” diye bağırarak tepki gösterdi.

CD'Yİ ALIP POLİS ARACINA ZORLA BİNDİRİLDİ

Ardından polis kontrolünde aracının bagaj kısmına yönelen Sebahattin K. bagajdan CD’yi alarak, “Şikayetçiyim” diyerek polis aracına bindirildi. Bu sırada kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarını fark eden Sebahattin K. basın mensuplarını da tehdit etti.

DARP EDİLEREK KAÇIRILMAK İSTENEN KADIN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sebahattin K. tarafından darp edilerek kaçırılmak istenen kadın ise olay yerindeki trafik polislerinin aracına bindirilerek sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







