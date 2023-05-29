Aksaray'da eşinin kaza yaptığı öğrenen kişi arabasına üzüldü Aksaray'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü Şenay K.'nin kaza yaptığını duyup gelen eşi Eray K., araçtaki hasarı görünce ''Arabam gitti. Bak ya bak'' diyerek ön tampona tekme attı.

DHA

Aksaray'da yaşanılan kazada, hasar alan otomobilin sahibi kazayı yapan eşine değil, aracına üzüldü..

Saat 15.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda kavşakta meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Şenay K. yönetimindeki 68 EK 474 plakalı otomobil, kavşakta 30 yaşındaki Hasan Hüseyin D.'nin kullandığı 68 BF 131 plakalı otomobille çarpıştı.

1 kişi yaralandı

Kazada sürücülerden Hasan Hüseyin D.'nin yanındaki eşi Arzu D. yaralandı. Yaralı Arzu D., ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Hüseyin D. ve diğer sürücü Şenay K. ile 2 çocuğu, kazadan yara almadan kurtuldu.

Eşinin kaza yaptığını öğrenen öfkeli sürücü ise otomobiline üzülerek tamponu tekmeledi

Sürücü Şenay K.'nin kaza yaptığını duyup gelen eşi Eray K., araçtaki hasarı görünce ''Arabam gitti. Bak ya bak'' diyerek ön tampona tekme attı.

Çevredekiler ise ''Çoluğundan çocuğundan değerli değil. Sakin olalım'' diye Eray K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Polis de Eray K.'yi aracın başından uzaklaştırıp, sakinleştirmek istedi.

Bu sırada sürücü Şenay K.'nin kucağındaki çocuğu ağlamaya başladı.

Aracını yeni satın aldığı öğrenildi

Diğer sürücü Hasan Hüseyin D.'nin ise otomobilini yeni satın aldığı ve eşiyle birlikte pikniğe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.