Aksaray'da esnaf kavgası: 4 kişiyi darbedip, bıçakladılar Aksaray’da iki esnaf arasında sigara izmariti yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Baba ve oğul, 4 kişiyi darbedip, bıçaklayarak ağır yaraladı.

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İHA

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı 1 katında bulunan reklam ajansı bürosunda, çarşının zemin katında hırdavatçı dükkanı işleten Tahir B. (62), 1. kattan aşağıya sigara izmariti atıldığı gerekçesiyle reklam ajansı işletmecisi Sinan K.'nin (48) ofisine çıkarak bağırdı.

Baba ve oğlu 4 kişiyi bıçakladı

Tahir B. ve oğlu Mehmet Ali B. (33), tartıştığı Sinan K., kardeşi Harun K. (50) ve çalışanlar Mehmet K. (27) ile Hidayet K.'yi (33) önce darbetti, sonra ellerindeki bıçaklarla yaraladı.

Çarşıdaki diğer esnaflar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 yaralının durumu ağır

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 4 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, yaralılardan Sinan K. ve Mehmet K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Baba ve oğul gözaltında

Olayın ardından kaçan baba ve oğul ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan olayla ilgili inceleme ve araştırma çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)