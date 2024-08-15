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Aksaray'da geceyi aydınlatan alevler paniğe neden oldu

Aksaray'da geceyi aydınlatan alevler paniğe neden oldu Aksaray'da yerleşim yerlerinin ortasında bulunan boş arazideki kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın paniğe neden olurken, rüzgarın da etkisiyle yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı.