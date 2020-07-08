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    Aksaray'da görme engelli vatandaşın yardımına polis koştu

    Polis ekipleri, gideceği yönü şaşıran görme engelli vatandaşı, gideceği yere kadar bıraktı.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 16:46
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    Aksaray'da görme engelli vatandaşın yardımına polis koştu

    Aksaray Minarecik Mahallesi'nde görme engelli bir vatandaş, gideceği yeri şaşırdı.

    Bir akrabasını ziyarete gitmek üzere yola çıkan Ali Kuş, baston yardımıyla hastane yolunda ilerlerken yönünü kaybetti.

    POLİS ÖZEL İLGİLENDİ

    Durumu fark eden polis ekipleri, görme engelli Kuş'u yoldan kaldırımın üzerine çıkararak polis aracına bindirdi.

    MUTLULUK DUYDU

    Polisin gideceği yere kadar bıraktığı Kuş, ''Yolumu kaybettim. Polis ekipleri de devriye geziyormuş, bana nereye gideceğimi sordu. Ben de hastaneye bir yakınımı ziyarete gideceğimi söyledim. Beni ekip aracıyla götüreceklerini söylediler. Allah razı olsun. Sıcakta bana yardım etmesi beni çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

    Aksaray'da görme engelli vatandaşın yardımına polis koştu #1

    Aksaray'da görme engelli vatandaşın yardımına polis koştu #2

    Aksaray'da görme engelli vatandaşın yardımına polis koştu #3

    Aksaray'da görme engelli vatandaşın yardımına polis koştu #4

    Aksaray'da görme engelli vatandaşın yardımına polis koştu #5

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