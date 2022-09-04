Aksaray’da “En iyi narkotik polisi anne” projesi çerçevesinde annelere ulaşan kadın polisler, UYUMA uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzurlu ve güvenli toplum bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli uygulama ve denetimler aralıksız sürdürülürken, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen, “En iyi narkotik polisi anne” projesi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele amaçlı uygulamaya alınan UYUMA uygulaması anlatıldı.

Narkotik polisi kadın memurlar annelere projeyi anlattı

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği tarafından hazırlanan Narko-Rehberin broşür ve bilgi notları narkotik polisi kadın memurlar tarafından çay bahçesi ve kafelerdeki annelere anlatıldı.

Masa masa gezen ekipler annelere çocuklarının uyuşturucu maddeden uzak kalmalarını sağlamaları ve çevrelerindeki tehlikelerle mücadele ederken ne yapmaları gerektiği anlatıldı.

Annelere UYUMA uygulamasının kullanımı hakkında bilgiler verilirken, özellikle çocuğu okuyan annelere okulda, ev ortamında ve dışarıda nasıl duyarlı olmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.

Aksaray'da kadın narkotik polisleri annelere ulaşıp UYUMA projesini anlattı - Video







"Önceden nasıl KADES uygulamasını öğrendiysek, bugünde UYUMA programını öğrendim"



İHA'nın haberine göre, polislerden aldığı bilgileri olumlu bulduğunu ve 2 kız çocuğunun korunması için bilinçlendiğini anlatan anne Rukiye Üzümcü (45), “Ben bir anne olarak bugün polis teşkilatımızın yapmış olduğu bu çalışmayı çok olumlu buluyorum. 2 kız annesiyim şimdiye kadar uyuşturucuyla ilgili bilgilendirilmiştim ama bugün daha çok bir bilgiye sahip olarak narkotik polisi olduğuma inanıyorum. 2 kızım var okul hayatında, ev hayatında dışarıda en azından uyuşturucudan nasıl korunabileceğini öğrendim. Önceden nasıl KADES uygulamasını öğrendiysek, bugünde UYUMA programını öğrendim. Tüm annelere UYUMA programını öğrenmelerini çocukları için de duyarlı olmalarını söyleyebilirim” dedi.





"Geleceğin bir anne adayı olarak iyi bir narkotik polisi olacağıma inanıyorum"



Projenin kendi eğittiği çocuklar ve veliler için yararlı olduğunu söyleyen Öğretmen Damla Altuğ ise, “Bugün narkotik polislerimiz gelerek en iyi narkotik polisi annedir projesi çerçevesinde UYUMA programından bahsettiler. Kendimde bir eğitimci olarak programı fazlasıyla beğendim. Bundan sonra bütün velilerimi, öğrencilerimi bu projeye destek amaçlı bilgilendirmeye devam edeceğim. Kendimde geleceğin bir anne adayı olarak iyi bir narkotik polisi olacağıma inanıyorum” diye konuştu.



