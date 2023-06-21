Aksaray'da kayınpeder dehşeti: Damadını bıçakladı
DHA

Öfkeli kayınpeder, damadını bıçakla yaraladı..

Saat 16.00 sıralarında Aksaray'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali S., damadı Yusuf Bülbül'ün evine gitti.

Kayınpeder ve arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı.

Bıçakla yaraladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesini üzerine Ali S., Bülbül'ü sol bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayınpeder, tartıştığı damadını bıçakladı #2

Yaralanan damat hastaneye kaldırıldı

Yaralanan Bülbül, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kayınpederi Ali S. ise polis tarafından gözaltına alındı.