Aksaray'da kayınpeder dehşeti: Damadını bıçakladı Aksaray'da 65 yaşındaki Ali S., ailevi nedenlerle çıkan kavgada 30 yaşındaki damadı Yusuf Bülbül’ü sol bacağından bıçakla yaraladı.

DHA

Öfkeli kayınpeder, damadını bıçakla yaraladı..

Saat 16.00 sıralarında Aksaray'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali S., damadı Yusuf Bülbül'ün evine gitti.

Kayınpeder ve damat arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı.

Bıçakla yaraladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesini üzerine Ali S., Bülbül'ü sol bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan damat hastaneye kaldırıldı

Yaralanan Bülbül, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kayınpederi Ali S. ise polis tarafından gözaltına alındı.