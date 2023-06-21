Aksaray'da kayınpeder dehşeti: Damadını bıçakladı

DHA
Öfkeli kayınpeder, damadını bıçakla yaraladı..
Saat 16.00 sıralarında Aksaray'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali S., damadı Yusuf Bülbül'ün evine gitti.
Kayınpeder ve damat arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı.
Bıçakla yaraladı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesini üzerine Ali S., Bülbül'ü sol bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan damat hastaneye kaldırıldı
Yaralanan Bülbül, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kayınpederi Ali S. ise polis tarafından gözaltına alındı.