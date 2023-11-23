Aksaray'da koca vahşeti! Eşini bıçaklayıp bebeğiyle gözaltına alındı Aksaray'da yaşayan Mustafa G., çocuklarının gözü önünde eşi Fatma G.'yi darbederek bıçakladı. Yaralı kadın 4 yaşındaki oğluyla hastaneye götürülürken, şüpheli de 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı.

DHA

Bir kadın daha çocuklarının gözü önünde koca şiddeti gördü..

Olayın adresi Aksaray.

Saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi’ndeki müstakil bir evde meydana gelen olayda Mustafa G., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Fatma G.’yi çocuklarını gözü önünde darbetti.

Fatma G., evden gitmek isteyince Mustafa G. bu kez mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşini karnından ve sol kolundan yaraladı. Gürültüyü duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Yaralı kadın 4 yaşındaki çocuğuyla hastaneye götürüldü

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı Fatma G.'yi beraberinde 4 yaşındaki oğlu ile birlikte Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Fatma G., ambulanstan indirildiği sırada "Eşim kavga etiğimiz için beni karnımdan ve kolumdan bıçakladı" dedi.

7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı

Şüpheli Mustafa G. ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)