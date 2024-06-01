Aksaray’da komşuların taşlı sopalı park kavgası: 7 yaralı Aksaray’da aynı apartmanda ikamet eden 2 komşu arasında motosiklet park etme meselesi yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntülerde tekme ve yumruklarda havada uçuştu.

İHA

Akasaray'da gece yarısı Küçükbölcek Mahallesi Küçükbölcek Caddesi Erdem Apartmanı'nda ikamet eden 2 komşu arasında apartman önüne park edilen motosikletin park edilip edilmemesi konusunda tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü

Bir taraf motosikleti park edebileceğini, diğer taraf ise park edemeyeceğini iddia etmesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ve bekçiler 2 gurubu ayırmakta güçlük çekerken olay yerine takviye ekip sevk edildi.

2 tarafın da tüm aile fertlerinin karıştığı kavgada yumruklar havada uçuşurken taş ve sopalarla birbirlerine girdi. Kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken kavgada 7 kişi yaralandı.

Yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Çok sayıda ambulansın da sevk edildiği olay yerinde yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslara bindirilen yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan A.A. (41), T.A. (28), A.Ü. (28), Ç.K. (69), S.K. (37), E.K. (36), ve T.K. (58) isimli yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmada olayda kullanılan 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

3 kişinin de gözaltına alındığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)