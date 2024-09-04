Aksaray'da kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 ölü Aksaray’da kontrolden çıkan minibüsün şarampole takla attığı kazada genç sürücü hayatını kaybetti.

İHA

Aksaray-Ankara Otoyolu Ortaköy ilçesi Çiftevi mevkiinde, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Volkan Aslan (25) idaresindeki 23 AEK 209 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı.

Kazada minibüs adeta hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SÜRÜCÜ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, burada tedavi altına alınan genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)