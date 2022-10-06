Aksaray'da kovan yüklü tır, kamyonla çarpışınca arılar etrafa saçıldı

Aksaray'da park halindeki kamyona, arı kovanı yüklü tır çarptı. Tırdaki 2 kovan, kamyon kabininin üzerine devrilince etrafa saçılan arılar, çevredekilere panik yaşattı.

Saat 12.00 sıralarında Aksaray'ın Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Sivas'tan aldığı 450 arı kovanını Aydın'a götüren Mehmet Çetin'in kullandığı 52 ACE 310 plakalı tır, lastik tamirine gidilirken park halindeki 68 AAJ 727 plakalı kamyona çarptı.

Kaza sonrası arılar etrafa saçıldı

Çarpmanın etkisiyle 2 arı kovanı, kamyon kabininin üzerine devrildi. Etrafa dağılan arılar ise çevredekilere zor anlar yaşattı.

Başına poşet geçirip müdahale etmek istedi

Kaza yerine gelen birinin, başına poşet geçirerek arılara müdahale etmesi ise dikkat çekti.

Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin üzerine düşen 2 arı kovanını özel elbise giyerek tekrar tıra yükledi.













