Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine katılmak isteyenler, bilet almak için bayi önünde kuyruk oluşturdu. Bayilerde çeyrek, yarım ve tam bilet alanların çoğu hayır işi yapacağını söyledi.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kaldı…

Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 120 milyon TL'ye kavuşmak isteyenler, Aksaray'da uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayilerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet de 120 liradan satıldı.

19 ADET BİLET ALAN VAR

En çok satışı yapılan ise çeyrek bilet oldu.

Milli Piyango bayisi Şinasi Terzioğlu “Yeni yıl için 1 bilet alan da var, 19 bilet alan da. Şu anda şehrimizde yılbaşı biletlerine yoğun bir talep var.” dedi.

Aksaray'da Milli Piyango bileti kuyruğu VİDEO



“HAYIR İŞİ YAPACAĞIM”

Bilet almak için Zincirli Mahallesi'ndeki bayi önünde kuyruğa giren Baki Tezeli (66) “Yılbaşı için 2 tane çeyrek biletini aldım. Tutarsa hayır işi yapacağım. Hasan Dağı bölgesinin yollarını yaptıracağım. Halkımız, bu dönemde bir arayış içerisinde ve şansını denemek istiyor.” diye konuştu.

“TUTARSA ŞEHRİMİZE YATIRIM YAPACAĞIM”

Bilet alan Hakan Caymaz (33) ise “Şansımı denemek için 4 tane çeyrek bilet aldım. Herkesin hayali olan ikramiyeyi kazanmak için aldım. Tabii, umudum var. Bana çıkarsa parayı harcayacağım. Hayallerim bu yıl büyük. Tutarsa şehrimize yatırım yapacağım.” ifadelerini kullandı.