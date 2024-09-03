Aksaray'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Aksaray'da tarım işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

DHA

Saat 17.30 sıralarında Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen olayda tarım işçilerinin taşındığı Mahmut Ardın (50) yönetimindeki 23 BD 449 plakalı minibüs, kavşakta Necla Akın (28) yönetimindeki 68 KE 824 plakalı otomobil ile çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ve minibüsteki 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)