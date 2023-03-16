Aksaray'da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 4 yaralı Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da yaşanılan kazada faciadan dönüldü..

Saat 22.00 sıralarında Tacin Mahallesi Konya Bulvarı'nda kavşakta meydana gelen olayda 50 yaşındaki Orhan Aygün yönetimindeki 34 FUG 941 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 28 yaşındaki Mustafa Ölmez yönetimindeki 68 ACU 029 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Orhan Aygün, yanında bulunan 56 yaşındaki Hanifi Aygün, Ömer Tosun ve İbrahim Tosun yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tır şoförü: Kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarptı

Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Mustafa Ölmez, "Konya'dan, Kayseri'ye gidiyordum. Kırmızı ışıkta beklerken, otomobil arkadan çarptı.'' diye kazayı anlatırken, yaralılardan İbrahim Tosun, tepki gösterdi.

"Senin dörtlün yanıyordu, burada durulmaz"

Tosun, ''Araç içinde bende vardım. Senin dörtlülerin yanıyordu. Burada durulmaz. Sende can taşıyorsun. Biz ölsek sen ne yapacaktın?" dedi.

Ölmez de, ''Kırmızı ışık yandı, durdum.'' diye cevap verdi.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, birbirlerine yol vermeyen otomobil, başka bir tır kaza yaptı. Yaralanan olmazken otomobil ve tır da maddi hasar meydana geldi.

O anlar ise kameralara yansıdı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.