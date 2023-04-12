Aksaray'da otomobil ve 30 bin TL gasbeden şüphelilerden biri yakalandı Aksaray'da 2 arkadaşıyla birlikte B.A.'nın önünü kesip, bıçakla tehdit ederek otomobilini ve 30 bin TL'sini gasbederek kaçan Muhammed T.Ç. polis tarafından yakalandı.

DHA Aksaray'da polis, dün yaşanılan gasp olayının şüphelilerinin peşinde.. Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen olayda B.A., otomobilinin yanına gittiği sırada, Muhammed T.Ç., 2 arkadaşıyla birlikte önüne kesti. Otomobil ve 30 bin TL'yi gasbedip kaçtılar 3 şüpheli, bıçakla tehdit ettikleri B.A.'nın 30 bin TL'si ile otomobilini gasbedip kaçtı. B.A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, bugün sabah saatlerinde otomobili terk edilmiş halde buldu. Muhammed T.Ç.'nin ise B.A.'nın otomobilin terk ettikten sonra 68 ACE 398 plakalı başka bir otomobille uzaklaştığı saptandı. Biri yakalandı, diğerleri aranıyor Öte yandan Muhammed T.Ç., akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi'nde polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.