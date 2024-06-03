Aksaray'da sokak ortasında kadına şiddet Aksaray'da araçtan inip kaçmak isteyen kadını refüjde yakalayan şahıs ağlayarak "Bırak beni" diye yalvaran kadını sürükleyerek zorla arabaya bindirmeye çalıştı..

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İHA

Bir kadın daha şiddet mağduru oldu..

Bu kez olayın adresi Aksaray'da.

Akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar sitesi yakınlarında yaşanan olayda, kavşakta bekleyen bir sürücü araçtan inerek kaçmaya çalışan kadını refüjde yakalayarak darbetmeye başladı.

"Bırak beni" diye bağırdı

Ağlayarak "Bırak beni" diye yalvaran kadını zorla araca bindirmeye çalışan şahıs kadının araca binmek istememesi üzerine zorla müdahale ederek araca doğru götürmek istedi.

Kadını sürükleyerek aracına götürdü

Bunla da yetinmeyen sürücü kadının üzerinin açılmasına bile aldırış etmeden kadını sürükleyerek 68 ES 022 plakalı araca doğru götürdü.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler burada kesilirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken olayın ne ve nasıl olduğu emniyet güçlerince araştırılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)