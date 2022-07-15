Petrol
101.1
2.02%
Euro
17.4669
-0.05%
Dolar
17.3162
-0.65%
Altın
950.82
-0.84%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
360.631
0.99%
BTXN Coin
7.49
1.21%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Aksaray'da sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtu

    FETÖ'nün hain darbe girişiminin 6.yılında Aksaray'da sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına Hasan Dağı'ndan yamaç paraşütüyle uçtu.
    • 15.07.2022 - 18:24
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 19:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtu

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6'ncı yılı kapsamında  2 bin metre yükseklikteki Hasan Dağı'ndaki uçuş pistinden havalanan pilotlar Kargın köyüne kadar uçtu.

    "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise tekrar acil şifalar diliyorum"

    Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonaları Türkiye Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimiz için kalkış yapıyoruz. Bugün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise tekrar acil şifalar diliyorum. Bugün ayrıca, Ömer Halisdemir ve Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan Daire Başkan Yardımcısı 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel anısına da uçuş gerçekleştirdik.'' dedi.

    Aksaray'da sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtu VİDEO

    Aksaray da sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtu #1

    Aksaray da sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtu #2

    Aksaray da sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtu #3

    Aksaray da sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtu #4


    İlginizi Çekebilir

    Mini elbisesiyle koltuğa serildi
    Medya

    Mini elbisesiyle koltuğa serildi

    Sınır kapılarında yoğunluk var: 578 bin gurbetçi giriş yaptı
    Gündem

    Sınır kapılarında yoğunluk var: 578 bin gurbetçi giriş yaptı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir