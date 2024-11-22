Aksaray'da tabancasını temizlerken 8 yaşındaki çocuğu vuran polis alkollü çıktı

İHA

Aksaray'da 19 Kasım 2024 tarihinde Büyük Bölcek Mahallesi Polis Lojmanları önünde, polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başında bahçedeki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi.

KURŞUN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Temizlediği esnada polis memurunun dikkatsizliği sonucu tabanca aniden ateş alırken, tabancadan çıkan kurşun sokakta oynayan 8 yaşındaki E.C.D. isimli çocuğa isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

POLİS MEMURU ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan polis memuru sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, burada yapılan tetkiklerde alkollü olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün inceleme yaptığı, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının da tahkikat başlattığı olayla ilgili polis memuru açığa alındı.