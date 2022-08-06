Aksaray'da düğün konvoyuna tırın çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Olayda 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Niğde-Ankara Otoyolu Babakonağı mevkiinde, Sümeyye ve İhsan Özkanlı çiftinin düğün merasimi için Niğde'den gelin aldıktan sonra Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Namlıkışla köyüne giden düğün konvoyu kaza yaptı.

Düğün konvoyuna çarptı

Niğde istikametinden Ankara istikametine seyreden İsmail G. (29) idaresindeki 81 EZ 575 plakalı mıcır yüklü tır sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu Musa K. (42) yönetimindeki 51 AAJ 775 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır aynı konvoyda seyreden Samet M. (39) idaresindeki 46 LU 039 plakalı otomobil ve Durmuş M. (52) yönetimindeki 51 AAF 733 plakalı otomobile çarptı.

Aksaray'da tır düğün konvoyuna çarptı - Video







8 yaralı

Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücüler Samet M. ve Durmuş M. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe K. (73), Kübra M. (36), Ömer Asaf M. (4), Şöhret E. (50), Hanım M. (47) ve Recep Baki M. (18) yaralandı.

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.





Ekipler olay yerinde

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılan yaralılar UMKE ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Samet M., Durmuş M. ve Şöhret E.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





"Sıcaktan daldım da virajda son anda gördüm"

İHA'nın haberine göre, kaza sonrası şoka giren tır sürücüsü yoldan geçen diğer sürücülerin sorularını cevapladı.

Sıcaktan daldığını söyleyen sürücüsü diğer sürücülerin kazayı anlatmasını da şaşkınlıkla karşıladı. Tır sürücüsü, "Tam viraja denk geliyor ya bende o ara kafayı kaldırdım. Kafayı kaldırınca son anda gördüm ya frenledim. Sıcaktan daldım da uyumadım. Virajdı ya son anda gördüm. Onları bilmiyorum. Ben bir tane vurdum. Vurunca mı? Allah Allah" dedi.