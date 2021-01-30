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    Aksaray’da toprağa gömülü bulunan 11 bidon incelenecek

    Aksaray'da, AFAD ekiplerince 4 katlı apartmanın bahçesinde gömülü, içinde sıvı bulunan 11 bidon bulundu.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 17:55
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    Aksaray’da toprağa gömülü bulunan 11 bidon incelenecek

     

    Aksaray'ın merkez Paşacık Mahallesi 1678 Sokak'ta, 4 katlı apartmanda bahçeyi temizleyen bina sakinleri, toprağa gömülü bidonları gördü.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve AFAD ekipleri, inceleme başlattı.

    ÖZEL KIYAFETLERLE ÇIKARILDI

    AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek, 11 bidonu çıkardı.

    NUMUNELER İNCELENECEK

    Bidonlar, incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sıvılardan alınan numuneler ise tahlil edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

    Aksaray’da toprağa gömülü bulunan 11 bidon incelenecek #1

    Toprağa gömülü 11 bidon bulundu VİDEO



    Aksaray’da toprağa gömülü bulunan 11 bidon incelenecek #2

    Aksaray’da toprağa gömülü bulunan 11 bidon incelenecek #3

    Aksaray’da toprağa gömülü bulunan 11 bidon incelenecek #4

    Aksaray bidon

    Aksaray bidon

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