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    Aksaray'da uyuşturucu etkisinde olan kadın hastaneye gitmemek için polise direndi

    Aldığı uyuşturucunun etkisiyle sokakta çığlıklar atan genç kadın, polis ekiplerinin iknası sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 18.11.2020 - 08:59
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 10:05
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    Aksaray'da uyuşturucu etkisinde olan kadın hastaneye gitmemek için polise direndi

    Aksaray'ın Tacin Mahallesi Atatürk Bulvarı Makas Kavşağı'nda, uyuşturucu bağımlısı olan Şeyma D. (29), aldığı uyuşturucunun etkisiyle kendini sokaklara attı.

    Sokakta çığlıklar atan Şeyma D.’nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    POLİSLERE DİRENDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürekli aynı olayda karşılaştıkları Şeyma’yı sakinleştirmeye çalıştı. Polis memurlarına sarılarak feryat eden Şeyma’yı sakinleştirmek hiç kolay olmadı.

    Aksaray'da uyuşturucu etkisinde olan kadın hastaneye gitmemek için polis direndi ViDEO

    HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

    Polis ekiplerinin kendisini hastaneye sevk edeceğini anlayan Şeyma D., bu kez de hastaneye gitmemek için polis ekiplerine direndi. Polis ekiplerinin eve bırakma teklifini de reddeden Şeyma D., hastaneye gitmemek için polis memurlarından özür diledi.

    Aksaray da uyuşturucu etkisinde olan kadın hastaneye gitmemek için polise direndi #1

    "SERUM TAKMAYIN BANA"

    "Ne olur serum takmayın bana” diyerek uyuşturucunun etkisiyle polisleri de tanımayan Şeyma D.’nin direnmesi üzerine ekipler, yarım saat süren ikna çabasının ardından Şeyma D.’yi güçlükle ambulansa bindirdi. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

    Burada ambulanstan indirilen Şeyma D. bu kez de yardım çığlıkları attı. Defalarca her önüne gelen vatandaşa “Ağabey ne olur yardım edin” diye feryat eden Şeyma D., güçlükle tedavi kabinine alındı.

    Şeyma D.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Aksaray da uyuşturucu etkisinde olan kadın hastaneye gitmemek için polise direndi #2

    Aksaray da uyuşturucu etkisinde olan kadın hastaneye gitmemek için polise direndi #3

    Aksaray da uyuşturucu etkisinde olan kadın hastaneye gitmemek için polise direndi #4

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