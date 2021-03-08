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    Aksaray'da yağ tenekelerinden uyuşturucu çıktı

    Aksaray'da, yağ tenekeleri içine gizlenmiş 8 kilo 100 gram uyuşturucuyu narkotik köpeği Bixi buldu.
    • AA
    • 08.03.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 17:16
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    Aksaray'da yağ tenekelerinden uyuşturucu çıktı

    Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Aksaray-Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

    KÖPEK TEPKİ VERDİ

    Otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği Bixi'nin tepki vermesi üzerine yağ tenekelerinin içine gizlenmiş 8 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Otomobildeki yabancı uyruklu M.Ş. (39), M.E. (21) ve K.G. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Antalya

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