Aksaray'da yağ tenekelerinden uyuşturucu çıktı

Aksaray'da, yağ tenekeleri içine gizlenmiş 8 kilo 100 gram uyuşturucuyu narkotik köpeği Bixi buldu.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Aksaray-Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

KÖPEK TEPKİ VERDİ

Otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği Bixi'nin tepki vermesi üzerine yağ tenekelerinin içine gizlenmiş 8 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Otomobildeki yabancı uyruklu M.Ş. (39), M.E. (21) ve K.G. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.