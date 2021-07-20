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    Aksaray'da yolcu otobüsü alevler içinde kaldı

    Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan otobüsün arka tekeri yanmaya başladı.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 02:32
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 02:35
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    Aksaray'da yolcu otobüsü alevler içinde kaldı

    Olay, saat 23.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu, Alayhan Gişeleri mevkiinde meydana geldi.

    Kayseri’den Antalya’ya giden Halil Akçakoca yönetimindeki yolcu otobüsünün arka tekeri, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

    Aksaray da yolcu otobüsü alevler içinde kaldı #1

    YANGIN TÜPÜ YETERLİ OLMADI

    Otobüsün arkasından duman çıktığını fark eden sürücü Akçakoca, aracı hemen emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi akaryakıt istasyonundan aldıkları yangın tüpü ile yapan otobüs şoförleri alevleri söndüremedi.

    Aksaray da yolcu otobüsü alevler içinde kaldı #2

    30 DAKİKA SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

    Yolcu otobüsünün alevler içerisinde kaldığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamarasıyla görüntülendi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından yanan otobüsü söndürdü.

    Bazı yolcuların otobüsün bagaj kısmında bulunan eşyaları da yandı. Yolcular olay yerine gelen aynı firmaya ait başka bir otobüs ile gidecekleri yerlere götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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