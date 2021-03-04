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    Aksaray’da yolunu kaybeden görme engelli vatandaşı polis evine götürdü

    Aksaray'da ikamet ettiği evden ayrıldıktan bir süre sonra yolunu kaybeden görme engelli yaşlı adam, polisin yardımıyla kardeşinin evine teslim edildi.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 03:27
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    Aksaray’da yolunu kaybeden görme engelli vatandaşı polis evine götürdü

    Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi 5850 Sokak’taki ikametinden ayrılarak Paşacık Mahallesi 1611 Sokak’a gelen görme engelli Nevzat Altuntaş (63) bir süre sonra yolunu kaybederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

    POLİSE BİLDİRİLDİ

    Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri görme engelli vatandaşı alarak polis aracına bindirdi.

    Aksaray’da yolunu kaybeden görme engelli vatandaşı polis evine götürdü #1

    YAŞLI ENGELLİYİ EVİNE BIRAKTILAR

    Babasının evine gitmek istediğini söyleyen görme engelli yaşlı adam polis otosuyla Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Sefa Altınsoy Caddesi’nde bulunan kardeşi Kadir Altuntaş’a (57) teslim edildi.

    POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

    Polis ekibinin kollarında merdivenlerden çıkarılarak kardeşine teslim edilen görme engelli yaşlı adam, "Haydi sağ olun" diyerek eve girdi.

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