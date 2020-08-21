Meral Akşener, ziyaret ettiği bir esnafın, "Sosyalist değilim ama kahrolsun kapitalizm" sözleri üzerine, "Ben de 16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Akşener bu kapsamda, Aksaray Ortaköy'de bir marketi ziyaret etti.

Marketteki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Akşener'in sosyalizm yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Akşener'in esnafla sosyalizim diyaloğu VİDEO

"KAHROLSUN KAPİTALİZM"

1998-2000 yılları arasında Ülkü Ocakları ikinci başkanı olduğunu söyleyen bir vatandaş Akşener'e, "Şunu iyi öğrendim bizi yıkan kapitalizm, bizi sömüren kapitalizm. Bunu da 30 yaşından sonra konuşmaya başladım. Ezildikçe kapitalizm karşıtı bakıyorum. Sosyalist değilim, ülkücüyüm, Türkçüyüm, Ziya Gökalp hayranıyım, Mustafa Kemal’ciyim, ama değişmeyen tek şey kapitalizm, kahrolsun kapitalizm" dedi.

"BEN DE SINIFSAL BAKARIM"

Bunun üzerine Akşener de, "Ben de 16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım, zengin-fakir üzerinden bakarım. Sınıfsal bakmak şu; bu sınıfsal arası geçirgenliği sağlayan eğitim ve fırsat eşitliğidir. Bu konuşman çok hoşuma gitti, herkese anlatacağım" şeklinde cevap verdi.