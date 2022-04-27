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    Aktaş Gümrük Kapısı'nda 5 kilometrelik tır kuyruğu

    Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı konumundaki Aktaş Gümrük Kapısı'nda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.
    • 27.04.2022 - 19:01
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    Aktaş Gümrük Kapısı'nda 5 kilometrelik tır kuyruğu

    Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyen tırlar Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Aktaş Gümrük Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu.

    Kilometrelerce kuyruk oluştu

    İHA'nın haberine göre, gümrük kapısına giden yoldaki emniyet şeridine park ederek sırasını bekleyen tırlar, burada 5 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluşturdu.

    Tır sürücüleri uzun süredir burada beklediklerini ve bir an önce sıranın gelmesini beklediklerini söylediler.

    Aktaş Gümrük Kapısı nda 5 kilometrelik tır kuyruğu #1

    Aktaş Gümrük Kapısı nda 5 kilometrelik tır kuyruğu #2

    Aktaş Gümrük Kapısı nda 5 kilometrelik tır kuyruğu #3


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