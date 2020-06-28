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- Alanya’daki cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı
Alanya’daki cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı
- İHA
- 28.06.2020 - 14:24
Antalya’nın Alanya ilçesinde işlediği 21 ayrı suçtan 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası olan şahsın firarı polisi harekete geçirdi.
‘Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma’ gibi suçlardan hüküm giyen firari, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından sıkı takibe alındı.
OLASI ADRESLER İNCELENDİ
2018 yılında Alanya Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden 30 yaşındaki Metin K.'nın ilçede olduğu bilgisine ulaşan polis, ilçedeki olası adreslerin tamamını incelemeye aldı.
Alanya’daki cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı - VİDEO
BASKIN YAPILAN YERDE BULUNDU
Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesine düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan Metin K., polis merkezine getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.