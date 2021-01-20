Alanya'da motor şovu pahalıya patladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletlerinin önünü kaldırıp, hem kendileri hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren 5 genç, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi Kanal Sokak'ta 4'ü motosikletli 5 genç, akrobatik hareketler yaptı.

Yol kenarında duran gençler, sırayla bindikleri motosikletinin önünü kaldırarak araçların arasında ilerledi.

Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren gençler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİLER

Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası görüntülerden gençlerin H.K. (19), H.D. (19), D.Z. (19), H.H.I. (19) ve B.S. (19) olduğunu belirledi.

28 BİN 912 LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler, Alanya ilçe merkezinde oturduğu belirlenen gençlere, sürücü belgesiz ve yetersiz sürücü belgesiz araç kullanmak, kask takmamak ve trafiği tehlikeye düşürecek hareketler sergilemek nedeniyle 11 bin 662 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca jandarma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen gençlere, 17 bin 250 lira da ceza yazdı. Gençlere toplamda 28 bin 912 lira ceza kesildi.





