Alanya'da villada kumar oynayan 28 kişiye para cezası

Jandarma ekiplerince villaya düzenlenen operasyonda kumar oynayan 28 kişiye, toplam 99 bin 225 lira para cezası kesilirken, kumar malzemeleri ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, Y.D.’ye ait üç katlı villada koronavirüs tedbirlerini ihlal edilerek kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler adrese operasyon düzenledi.

KUMAR MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda villanın, odalarına yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kumarhane çevrildiği tespit edildi.

Yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları ve oyun pulları ele geçirilirken, 28 kişi de yakalandı.

28 KİŞİYE 99 BİN 225 LİRA PARA CEZASI

Ekipler tarafından gözaltına alınan 28 kişi hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine göre kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmek suçlarından toplam 99 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ev sahibi Y.D. hakkında, kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.