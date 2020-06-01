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    Alanyalılar yasağın kalkmasıyla sahile akın etti

    Sahile giriş yasağının kalkmasıyla, sabahın ilk ışıklarında bazı vatandaşlar kendilerini Damlataş Plajı’na attı.
    • İHA
    • 01.06.2020 - 09:08
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    Alanyalılar yasağın kalkmasıyla sahile akın etti

    Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine geçilirken, tedbir kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yeniden açıldı.

    Antalya'da ise yasağın bitmesiyle, vatandaşlar dünyaca ünlü Alanya’nın Damlataş Plajı’na gelerek denize girdi. Çok sayıda vatandaş ise sahil kenarında balık tutmanın keyfini yaşadı.

    "SAHİLE İNDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

    Sahil kenarında balık tutan Alper Yenialp pandemi sürecinin bittiği için sevinçli olduklarını söyledi. Yenialp, “Balık avlıyorum ve sahile indiğim için çok mutluyum. Denize giren birçok kişi de var. Burada yaşayan yerleşik yabancılarda denize giriyor. Burada olmaktan mutluyuz” dedi.

    Alanyalılar yasağın kalkmasıyla sahile akın etti

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