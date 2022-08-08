Alanya'ya gelen turistler bol aksiyonlu bir tatil geçiriyor

Antalya'nın en önemli tatil bölgelerinden biri olan Alanya, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Tatilciler, deniz keyfinin yanı sıra yamaç paraşütü ve su sporlarıyla eğleniyor.

Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Alanya'da turist yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

Denizi, sahili ve havasıyla birçok tatilci tarafından tercih edilen bölgede, macera turizmi de ön plana çıkıyor.

Adrenalin dolu anlar yaşayan vatandaşlar, yamaç paraşütü ve su sporlarıyla eğlenerek unutulmaz anlar yaşıyor.

Paraşüt yapan tatilciler kenti havadan seyrediyor

700 metre yüksekliğe sahip Yassı Tepe mevkiinde yamaç paraşütü yapan tatilciler, kentin tamamını havadan seyir etme şansı buluyor.

Jet ski, muz kızağı ve ringoyu kullanan tatilciler Alanya'nın keyfini sürüyor.

"Ortalama 170-180 arası misafir geliyor"

Pandemi öncesine göre yoğunluğun fazla olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını dile getiren Havana Su Sporları Müdürü Fatih Uysal, “Bizim faaliyetlerimizde parasailing, jet ski, banana ve Ringo tarzında aktivitelerimiz var. Bu yıl pandemi öncesine göre çok daha iyiyiz. Turizm açısından çok daha geliştik. Yamaç paraşütü de burada üst seviyelerde. Kale turlarımız var. Kalenin dibindeki kayalarda gezdiriyoruz. Bu yıl önceki yıllara göre daha çok İskandinav ağırlıklı.

Almanya'dan gelen Türk kardeşlerimiz de var. Onlar da çok ağırlıklı oluyor. Buradaki aktivitelerde jet ski revaçta. Parasailing hiç durmuyor. Sabah başlıyoruz akşama kadar devam ediyoruz. Günlük ortalama 170-180 arası misafir geliyor. Temmuz ve Ağustos aylarında çok daha yoğun oluyoruz, 250 -300 arasında misafirimiz geliyor. Bu yıl geçmiş dönemlere göre çok daha hızlı ve yoğun geçiyor. Bu konuda hem müşterilerimiz memnun hem de biz memnunuz.” dedi.

"Alanya'ya tatile geldim""

İHA'nın aktarımına göre; aksiyonun bol olduğunu söyleyen Tarık Tan, “İngiltere'de yaşıyorum, Alanya'ya tatile geldim. Ben bugün su sporlarına geldim. Jet ski, banana her şey var burada. Alanya çok güzel. Burada çok aksiyon var.” ifadelerini kullandı.

"Aktiviteleri görüp geldim"

Ailesi ile Fransa’dan gelen Halim Acar ise “Deniz kenarında gezdikten sonra aktiviteleri görüp geldim. Aktiviteler süper. Paraşüt, jet ski, banana hepsi çok eğlenceli. İnsanlar da bize kardeş yaklaşıyorlar. Çok güzel.” şeklinde konuştu.